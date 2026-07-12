Мотоцикл в щепки: в Махачкале везучий байкер катапультировался во время ДТП и выжил

В Махачкале мотоциклист чудом остался жив после столкновения с автомобилем на высокой скорости. На видео попало, как байкер влетает в машину, прокатывается по асфальту, а затем поднимается и убегает с места аварии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Mash Gor.

Дорожный инцидент произошел в столице Дагестана. На видеозаписи, распространившейся в сети, видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в легковой автомобиль. Байк оказался буквально в щепки: удар пришелся на боковую часть машины, а сам байкер перелетел через руль, несколько раз перевернулся и, к изумлению очевидцев, практически сразу поднялся на ноги.

После короткой паузы мужчина не стал дожидаться скорой или сотрудников ГИБДД, а быстро покинул место происшествия. В публикации канала отмечается: «Если сегодня вам не везет, знайте — всю удачу забрал этот байкер из Махачкалы».

Официальных комментариев от полиции или медицинских служб пока не поступало. На кадрах не видно, пострадал ли кто-то из водителей или пассажиров автомобиля. Судя по характеру столкновения, мотоциклист мог получить серьезные травмы, но видео свидетельствует об обратном.