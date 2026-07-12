Желтый уровень опасности продлен в Москве: суперциклон принес ливни и сбои в аэропортах

В Москве продлен желтый уровень погодной опасности — суперциклон принес в столичный регион стену дождя, которая не прекратится до утра 13 июля. В результате столкновения двух циклонов — с Балтики и с севера Каспия — за сутки выпала половина месячной нормы осадков, аэропорты меняют расписание, десятки самолетов отправлены на запасные аэродромы. Непогода также бушует в Санкт-Петербурге и Забайкалье, где разливы рек отрезали села от большой земли, пишет РЕН ТВ .

Московский регион оказался в эпицентре мощного атмосферного фронта. Накануне над городом столкнулись два циклона — один пришел с Балтийского моря, второй сформировался над северной частью Каспийского моря. Результат — ливни с градом, шквалистый ветер, срывающий кровли, затопленные переходы и станции метро. За минувшие сутки в Москве выпало около 50% от месячной нормы осадков. Желтый уровень опасности, предупреждающий о возможных последствиях, продлен до утра понедельника.

Аэропорты столицы работают с перебоями: десятки рейсов задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы из-за нулевой видимости и сильного бокового ветра. Пассажирам рекомендуют уточнять статус вылетов перед поездкой в аэропорт.

Санкт-Петербург также принял удар стихии. Гроза с молниями, сотни поваленных деревьев, разбитые автомобили, перекрытые трассы и оборванные провода. Одна из молний попала прямо в шпиль Лахта-центра. Уровень воды в Неве поднялся настолько, что набережные ушли под воду. 12 июля автокраном из реки подняли автомобиль, который сорвало в воду — женщина-водитель чудом выбралась на берег самостоятельно.

В Забайкалье сильные дожди привели к разливу рек — в одном из районов смыло единственный мост между двумя селами. Жители оказались отрезанными от большой земли, и теперь перебраться на другой берег можно только на лодке. Власти готовят эвакуационные мероприятия, ситуация остается на контроле МЧС.