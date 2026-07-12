Из Москвы теперь можно уехать на автобусе в Армению: прямые рейсы стартовали

С международного автовокзала «Красногвардейский» в Москве стартовали прямые автобусные рейсы в Ереван. Как сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, маршрут будет работать один раз в неделю.

Москва расширяет сеть международных автобусных перевозок. Теперь к более чем 170 маршрутам, обслуживаемым столичными автовокзалами, добавился прямой рейс до Еревана. Отправление — с южного транспортного узла «Красногвардейский», который традиционно считается одним из ключевых в этой части города.

Рейсы запланированы с частотой раз в неделю, по четвергам. Время в пути и стоимость билетов пока не раскрываются, но в департаменте транспорта обещают, что маршрут будет пользоваться спросом у пассажиров, предпочитающих наземный транспорт авиаперелетам. Купить билет можно онлайн — через официальное приложение «Метро Москвы», что избавляет от необходимости приезжать на вокзал заранее.

Для Армении этот маршрут также важен: он обеспечивает дополнительную транспортную связь между двумя столицами и может стать альтернативой для тех, кто путешествует с большим багажом или по бюджетным соображениям. В перспективе, если рейс окажется востребованным, его периодичность могут увеличить. Пока же первый автобус отправится по расписанию в ближайший четверг, 16 июля.

Стоит отметить, что пересечение наземных границ предполагает наличие загранпаспорта.