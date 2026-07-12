Небо над Подмосковьем закрутило: очевидцы сняли редкое явление, похожее на смерч

В Дмитровском округе Московской области во время грозы очевидцы заметили мощное завихрение, похожее на смерч. Кадры, опубликованные РЕН ТВ, демонстрируют грозовые облака и вращающуюся воронку, однако достоверно определить, было ли это полноценным торнадо или просто необычной формой облачности, пока не удалось.

На видео, которое распространил телеканал РЕН ТВ, видно, как в районе Дмитрова на фоне темных туч формируется вращающаяся структура. Свидетели явления описывают его как нетипичное для Подмосковья погодное событие — ветер резко усиливался, а над местностью нависала низкая, плотная облачность с отчетливым воронкообразным движением.

Синоптики пока не дали официального заключения: в Московском гидрометцентре пояснили, что для идентификации смерча необходимы дополнительные данные и метеорологические измерения. В то же время местные жители уже начали делиться в соцсетях видеороликами и фотографиями, строя предположения — от рядового шквала до редкого для центральной России торнадо.

Ранее синоптик предупреждал, что «огуречные» дожди сменятся ураганом и градобоем в Московской области.