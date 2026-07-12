Названа самая доступная страна для россиян в июле: она оказалась бюджетнее Вьетнама и Абхазии

Недельный тур в Китай на двоих в июле обойдется от ₽93,5 тыс. с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками, подсчитали в Российском союзе туриндустрии, передает РИА Новости . Для сравнения специалисты привели цены на отдых в Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме и даже Абхазии. Китай оказался дешевле большинства популярных направлений.

В РСТ проанализировали стоимость недельных туров на популярные направления и составили ценовой ряд. Китай с четырехзвездочным отелем и завтраками — от ₽93,45 тыс. на двоих, а пятизвездочный вариант — от ₽99,25 тыс.

Остальные направления на июль 2026 года (цены на двоих):

Абхазия, отель 4 звезды, полный пансион — от ₽97 тыс.

Турция, отель 4 звезды, «все включено» — от ₽97,3 тыс.

Турция, отель 5 звезд, «все включено» — от ₽113 тыс.

Египет, отель 4 звезды, «все включено» — от ₽105,8 тыс.

Египет, отель 5 звезд, «все включено» — от ₽114,4 тыс.

Таиланд, отель 4 звезды, полупансион — от ₽106,05 тыс.

Таиланд, отель 5 звезд, полупансион — от ₽110 тыс.

Вьетнам, отель 4 звезды, завтраки — от ₽111,6 тыс.

Вьетнам, отель 5 звезд, завтраки — от ₽123,5 тыс.

Таким образом, Китай на фоне конкурентов выглядит не только доступным, но и выгодным по соотношению цена-качество. Эксперты связывают это с увеличением числа рейсов и развитием туристической инфраструктуры в КНР. При этом цены могут варьироваться в зависимости от даты вылета и конкретного отеля, но тренд очевиден: азиатское направление становится все более привлекательным для российских туристов.