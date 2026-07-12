Смерч в Москве и Подмосковье: синоптик оценила риск образования воронки

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости опровергла опасения о возможном смерче в Москве и регионе. По ее словам, для формирования такого явления сейчас нет условий.

Слухи о том, что в Москве может образоваться смерч, не получили подтверждения от синоптиков. Татьяна Позднякова подчеркнула, что для возникновения торнадо необходим целый ряд факторов, которых сейчас попросту нет.

«Погода не настолько жаркая и атмосферный фронт стал менее контрастным», — отметила специалист.

Она добавила, что в принципе смерчи в России фиксируются, особенно в летний период, когда через регион проходят контрастные холодные фронты, но в текущей ситуации вероятность формирования воронки в столице близка к нулю. Метеорологи продолжают наблюдение за атмосферными процессами, но пока никаких предупреждений о подобной угрозе не поступало.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья сняли в небе явление, похожее на смерч.