Смерч в Москве и Подмосковье: синоптик оценила риск образования воронки
Синоптик Позднякова: условий для смерча в Московском регионе сейчас нет
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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости опровергла опасения о возможном смерче в Москве и регионе. По ее словам, для формирования такого явления сейчас нет условий.
Слухи о том, что в Москве может образоваться смерч, не получили подтверждения от синоптиков. Татьяна Позднякова подчеркнула, что для возникновения торнадо необходим целый ряд факторов, которых сейчас попросту нет.
«Погода не настолько жаркая и атмосферный фронт стал менее контрастным», — отметила специалист.
Она добавила, что в принципе смерчи в России фиксируются, особенно в летний период, когда через регион проходят контрастные холодные фронты, но в текущей ситуации вероятность формирования воронки в столице близка к нулю. Метеорологи продолжают наблюдение за атмосферными процессами, но пока никаких предупреждений о подобной угрозе не поступало.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья сняли в небе явление, похожее на смерч.