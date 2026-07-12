Сотни БПЛА за сутки: раскрыт масштаб атак на Московский регион

За последние сутки в направлении Московского региона летело около 300 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города Сергей Собянин в воскресенье, 12 июля, опубликовал оперативные данные о ситуации с беспилотниками в Московском регионе. За минувшие 24 часа, по его информации, зафиксировано около 300 БПЛА, летевших в сторону столицы и области. Мэр уточнил, что система противовоздушной обороны работала в штатном режиме, но детали о количестве уничтоженных или подавленных целей не раскрыл.

Эти цифры значительно превышают показатели предыдущих дней, что может свидетельствовать об изменении тактики противника — переходе к массированным одновременным пускам. Ранее подобные атаки носили более точечный характер.

В Минобороны ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты 12 июля вводили ограничения на вылеты и прилеты. Число задержанных или отмненных рейсов превысило 150. Позже воздушные гавани начали выпускать самолеты, но ограниченно и при особых распоряжениях.