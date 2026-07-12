«СемьяФест» в Подольске собрал более тысячи гостей в парке Талалихина

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске впервые прошел масштабный семейный фестиваль «СемьяФест», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Праздник собрал более тысячи гостей — на интерактивных площадках работали зоны здоровья, робототехники, мастер-классы, концерт и даже съемки мини-фильмов. Открыл выступление многодетный отец 11 детей Николай Чистяков, чья семья известна в городе своей музыкальной династией.

В воскресенье, 11 июля, парк имени Талалихина стал центром семейного досуга — здесь стартовал фестиваль «СемьяФест», организованный центром развития и поддержки семьи «Навигатор мам». С 12:00 до 16:00 для гостей работали тематические зоны: аквагрим, ростовые куклы, мягкая Дженга, колесо розыгрышей, ярмарка мастеров, шоу мыльных пузырей и мастер-классы. Особый интерес вызвала возможность пройти диспансеризацию, проверить зрение и попробовать кислородные коктейли.

Юных посетителей ждали лектории, зоны робототехники и 3D-печати, профориентационные площадки и занятия по каллиграфии. Главным музыкальным гостем стал подольчанин Николай Чистяков — отец 11 детей, выросший в семье с 11 детьми, а его супруга — в семье, где их было 14. Супруги сохранили любовь к музыке: Николай играет на скрипке, жена — на фортепиано, многие дети окончили музыкальную школу, и один из сыновей продолжает династию, поступая в профильный колледж. Свой семейный ансамбль Чистяковы назвали «Чистый источник».

Организатор Ольга Будиловская отметила, что фестиваль задуман как подарок городу — возможность провести выходной с пользой и радостью, укрепить семейные ценности и познакомиться с единомышленниками. По предварительным данным, праздник посетили более тысячи человек, а многие участники уже выразили желание увидеть «СемьяФест» в следующем году.