Спортсменка из Химок завоевала золото на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Представители Московской области завоевали две золотые медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который проходил в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово Дмитровского городского округа. Чемпионом в упражнении «пистолет пневматический, соло» стал Антон Аристархов, а в смешанной паре он же вместе с Софьей Никулиной из Химок принес региону еще одно золото.

Этап Кубка России по пулевой стрельбе, проходивший в Подмосковье с 1 по 11 июля, завершился убедительной победой хозяев. В мужском упражнении «пистолет пневматический, соло» первым стал Антон Аристархов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и УОР №1 из Краснознаменска. Серебро ушло стрелку из Иркутской области, бронза — спортсмену из ЯНАО.

Еще одну золотую награду в копилку региона добавила смешанная пара Московской области. Софья Никулина (Химки) и Антон Аристархов в упражнении «пистолет пневматический» опередили команду Москва-3, которая заняла второе место. Бронзовые награды разделили коллективы из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее Аристархов и Никулина уже становились серебряными призерами в личных дисциплинах на этих же соревнованиях, а теперь подтвердили статус одних из сильнейших стрелков страны. Турнир проходил в рамках государственной программы «Спорт России» и собрал участников из десятков регионов. В министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили высокий уровень организации и вклад спортсменов в развитие пулевой стрельбы в регионе.