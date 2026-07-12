Ушла легенда Таганки: Машков попрощался с актером Юрием Смирновым

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Юрия Смирнова, назвав его уход невосполнимой потерей для театрального сообщества. Слова Машкова приводятся в канале СТД РФ.

Юрий Смирнов ушел из жизни в субботу, 12 июля, в возрасте 87 лет. Как сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, актер был верен этой сцене с момента ее основания в 1964 году — вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков знаменитого театра. За свою долгую карьеру он сыграл десятки ролей в спектаклях и фильмах, среди которых «Бумбараш», «Вечный зов», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Белые одежды».

Владимир Машков в своем обращении отметил многогранность мастерства Смирнова, его умение перевоплощаться и редкую человеческую теплоту.

«Невосполнимая утрата постигла театральное общество - уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. <...> Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен единожды выбранной сцене», — приводятся слова Машкова в канале СТД РФ.

Он также напомнил, что плодотворная деятельность актера была отмечена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве».

Коллеги и зрители уже начали оставлять соболезнования в соцсетях, вспоминая Смирнова как одного из тех, кто создавал лицо театрального авангарда 1960-х. В Союзе театральных деятелей подчеркнули, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто знал его по сцене и кинолентам. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.