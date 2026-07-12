Смертельный шот от заведения: конкурс «Угадай, что в рюмке» закончился для россиянина реанимацией

Житель Приморского края оказался в реанимации с тяжелыми химическими ожогами после участия в конкурсе «Угадай, что в рюмке» в одном из баров села Андреевка, пишет MK.RU со ссылкой на соцсети пострадавшего.

Инцидент произошел в баре села Андреевка, где проходила популярная игра, участники которой должны были на вкус определить содержимое рюмок. Россиянину досталась емкость с прозрачной жидкостью, которая, как он предположил, была алкоголем. Однако это оказался обычный пищевой уксус. После того как мужчина выпил ее залпом, он почувствовал резкое жжение и боль — химическая жидкость вызвала ожог слизистой пищевода и желудка.

Пострадавшего доставили в реанимацию, где врачи борются за его здоровье. Состояние оценивается как тяжелое. Сам мужчина рассказал в соцсетях, что после случившегося пытался связаться с руководством бара, чтобы выяснить, как опасная жидкость оказалась в игровой рюмке, но собственники заведения ушли от ответа и не предложили никакой компенсации.

В правоохранительных органах пока не комментируют инцидент. Однако юристы отмечают, что проведение подобных конкурсов без маркировки содержимого и предупреждения об опасности может быть расценено как нарушение правил оказания услуг.

Пострадавший намерен добиваться разбирательства и привлекать виновных к ответственности. Сама игра «Угадай, что в рюмке» распространена во многих заведениях, но обычно в ней используют безопасные напитки, а уксус или другие агрессивные жидкости, как правило, не предлагают.

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