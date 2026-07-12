Тарасова поспорила с Плющенко о деградации фигурного катания России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласилась с заявлением Евгения Плющенко о том, что российские фигуристы деградируют из-за отсутствия международных стартов, передает Sport24.ru .

Полемика между двумя знаковыми фигурами российского фигурного катания разгорелась после того, как Евгений Плющенко в интервью заявил, что выступления в городах вроде Кирова или Перми не способствуют росту мастерства, а ведут к стагнации. Поводом стал переход его сына Александра в сборную Азербайджана — Плющенко объяснил это желанием дать ребенку возможность соревноваться на международном уровне.

Татьяна Тарасова, комментируя эту позицию для Sport24, подчеркнула: российские фигуристы продолжают показывать высокий уровень, несмотря на все препятствия.

«Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями», — сказала она, отметив, что отстранение от турниров под эгидой ISU действительно нанесло урон, но не лишило страну сильной школы.

Напомним, накануне Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов до соревнований со следующего сезона, но только в нейтральном статусе. Тарасова не стала вступать в прямую дискуссию с Плющенко, но ее позиция прозвучала однозначно: вера в собственные силы и ежедневный труд остаются основой русского фигурного катания, и разговоры о деградации преждевременны.

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