Тайный язык соцсетей: как «безобидные» объявления стали шифром для наркорынка

Злоумышленники нашли способ продвижения запрещенных товаров в интернете. Некоторые объявления в Сети, например, о потере телефона, для обычного пользователя кажутся безобидными. Для людей с зависимостью некоторые детали сигнализируют, что они могут приобрести товар, сообщил «Постньюс».

Анализ «Постньюс» показал, что на таких объявлениях о пропаже или находке гаджета размещают определенные предметы или символику — скрытые знаки для заинтересованных людей. В таком случае сценарии переписок повторяются каждый раз.

Эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Борщук рассказал, что в таких сообществах применяется система кодирования товаров.

«В роли кода может выступать что угодно: iPhone, нижнее белье, марки, вкладыши от жвачки. Через указание размеров, модели или других характеристик фактически продаются запрещенные товары. Вся эта система понятна только участникам конкретного сообщества», — объяснил он в беседе с «Постньюс».

Человек, который распознает зашифрованное послание, обращается в личных сообщениях для получения ссылки. Он может перейти на сайт, где приобретет запрещенные препараты. Однако мошенники также разобрались в этой схеме. Они создают скам-клон. Тогда обратившийся человек теряется свои средства и остается с потенциальными юридическими рисками.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят женщину, которая пересылала наркотики, спрятанные в кофемашине и мясорубке.

