«Таких как он миллионы»: Народный артист Соколов оценил отношение Анатолия Белого* к РФ

Народный артист России Андрей Соколов высказал мнение относительно ситуации, когда театр Ленком отказаться гастролировать по Израилю со спектаклем «Поминальная молитва» после критики актера Анатолия Белого*, пишет интернет-издание « Абзац ».

Народный артист России уверен, что Анатолий Белый* не мог высказывать свою позицию. Такие заявление были выгодны местной прессе. Потом ситуация вышла на политический уровень: был назначен новый консул.

Андрей Соколов поддерживает позицию администрации театра. В противном случае актерам пришлось бы переступать через гордость и уважение к своему труду. Остро стоял вопрос безопасности. Никто не мог гарантировать, что не, кто оставлял негативные комментарии, не захотел бы применить физическую силу или совершить другие противоправные меры.

Стоит обратить внимание на то, что Израиль – страна, которая часто принимает участие в различных военных операциях. Не обращать внимание на угрозы было невозможно.

Народный артист РФ отметил, что не испытывал потребности связаться лично с Анатолием Белым*, чтобы узнать причины его заявлений.

«А зачем? Во-первых, унижаться, а во-вторых, что это даст? И зачем, я не очень понимаю, зачем мне это нужно. Таких как он миллионы, которые не понимают, что творят. Ну время пройдет, но оно будет упущено, вот чем дело», - рассказал корреспонденту издания «Абзац» актер, режиссер, продюсер, педагог, народный артист России Андрей Соколов

Андрей Соколов отметил, что придет время, когда человек осознает, где его родина, начнет тосковать. К тому же менталитет израильтян отличается от русских людей, поэтому Анатолия Белого* ждет разочарование. Это неизбежный процесс.

Народный артист также поделился мнением, как необходимо обращаться к тем артистам, которые предали родину после объявления начала СВО.

*Признан иноагентом в РФ.