Таксист из Кузбасса пытался убить коллегу из-за парковочного места

Куйбышевский районный суд в Новокузнецке приговорил 42-летнего таксиста к семи годам колонии за попытку убийства коллеги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе ведомства корреспонденту Сибдепо рассказали, что конфликт произошел в 2023 году. Его участниками стали двое таксистов, которые осуществляли свою деятельность незаконно. У железнодорожного вокзала располагалось парковочное место, где нравилось ожидать клиентов обоим водителям из-за высокой проходимости. Мужчины конфликтовали из-за обладания правом стоянки в данной зоне.

В ведомстве уточнили, что в результате ссоры мужчина нанес таксисту несколько ударов ножом. В результате противоправных действий пострадавший получил ранения жизненно важных органов.

«При этом свой умысел на убийство не смог довести до конца, поскольку потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь», — говорится в соощении.

Ранее сообщалось, что блогер Прокудин приговорен к заключению в колонии за оскорбление пенсионеров и военнослужащих.