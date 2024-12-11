Блогер Прокудин приговорен к колонии за оскорбление пенсионеров и военнослужащих

Красноармейский районный суд Волгограда признал треш-стримера Павла Прокудина виновным по нескольким статьям и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима, сообщили novostivolgograda.

Издание отметило, что волгоградский треш-стример Павел Прокудин стал известен благодаря своим провокационным заявлениям. Под критику попадали разные категории населения: пожилые люди, верующие и военнослужащие РФ.

В марте 2023 года блогер вышел в эфир, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Он в негативной тональности рассуждал о верующих людях, используя нецензурную лексику. В августе этого же года блогер посвятил свой эфир военнослужащим РФ, к которым обращался в издевательском тоне. Издание отметило, что видео вызвало критику у общественности.

В апреле 2024 года во время прямого эфира волгоградский треш-стример раскритиковал пожилых людей из-за их возраста. Каждая из перечисленных трансляций стала поводом для возбуждения уголовного дела.

«В ходе прямой видеотрансляции высказал негативную оценку с использованием табуированной, бранной лексики в отношении «Бога», а в следующем эфире оскорбил уже военнослужащих», — сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

До вступления приговора в законную силу блогер остается в Волгограде.

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