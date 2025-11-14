Тактический гений из Подмосковья: киберспортсмены помогли Team Falcons выйти в полуфинал BLAST Rivals

Капитан команды Дамьян kyxsan Стоилковски высоко оценил влияние, которое Илья Осипов и его товарищ по команде Максим Лукин оказали на формирование тактического арсенала коллектива. По словам капитана, киберспортсмены получили возможность проявлять инициативу, и такой подход доказал свою эффективность. Стоилковски пояснил, что игроки демонстрируют великолепную форму, а его собственные игровые наработки успешно сочетаются с предложениями Ильи и Максима.

«Они игроки мирового уровня, поэтому должны показывать высокий уровень игры практически всегда», — сказал Дамьян.

В настоящий момент Team Falcons участвуют в крупном международном турнире BLAST Rivals 2025 Season 2, где им уже удалось обеспечить себе место в полуфинале. Общий призовой фонд соревнований составляет $350 тыс. Ранее, в начале текущего года, авторитетный киберспортивный ресурс HLTV подвел итоги своей ежегодной премии HLTV Awards. В категории «Лучший игрок года в Counter-Strike 2» Илья Осипов достиг второго места в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что культура компьютерных клубов набирает обороты в России.