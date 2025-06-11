Культура компьютерных клубов набирает обороты в России

По информации эксперта, российские клубы отвечают запросам современных пользователей: просторные помещения, мощное оборудование, инновационные технологии, зона отдыха с напитками и закусками. Не все молодые люди имеют возможность приобрести дорогое оборудование для домашнего пользования. Многим не доступна высокая стоимость игр. Овчинников назвал еще одну причину популярности клубов — возможность стать частью коллектива и найти единомышленников.

«В киберклубах проходят турниры, формируются команды, а для некоторых ребят это первая ступень в мир киберспорта. Клубы все чаще выполняют роль спортивных секций и мест для досуга подростков и их родителей», — рассказал Василий Овчинников.

По данным издания, клубы для некоторых становятся началом реальной карьеры в киберспорте. Например, благодаря игровой деятельности 17-летний Алан Галлямов оказался в списке Forbes «30 до 30».

Василий Журавлев, владелец одного из компьютерных клубов в Нижнем Тагиле, высказал мнение, что спрос возрос во время пандемии. Люди искали способы, чтобы встретиться с кем-то, но при этом не рисковать своей безопасностью.

«В клубах часто доступны различные игры, включая новинки и многопользовательские проекты, что привлекает игроков с разными интересами», — сообщил корреспонденту TagilCity.ru Василий Журавлев, владелец одного из компьютерных клубов в Нижнем Тагиле.

По информации издания, час посещения клуба обходится пользователям от 120 до 180 руб. Сумма доступна для многих студентов.

Ранее сообщалось, что киберспортивный фестиваль Goodline Open пройдет в Кузбассе.