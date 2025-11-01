«США мутят воду в Карибском море». Пентагон собрал в регионе 16 тысяч военных: какую цель преследует Белый дом?

США начали разворачивать в Карибском бассейне масштабную группировку войск. По данным СМИ, ее общая численность может достигать 16 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Washington Post.

Американское военное командование приступило к созданию значительной группировки сил в Карибском регионе. Согласно расчетам Washington Post, основанным на официальных данных Пентагона, общая численность контингента достигает 16 тысяч человек. В это число входят примерно 10 тысяч военнослужащих сухопутных войск и 6 тысяч моряков. Отдельно учитывается контингент, размещенный в Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось о том, что Трамп опроверг планы нанесения ударов по Венесуэле.