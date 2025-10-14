Синоптик Позднякова раскрыла срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

В Москве, по новым прогнозам, не ожидается снега в конце октября. Об этом сообщила Татьяна Позднякова, главный специалист информационного портала «Метеоновости», в интервью телеканалу «360». Она уточнила, когда стоит ожидать устойчивого снежного покрова.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в последние дни октября. Обычно устойчивый снежный покров в нашей климатической зоне формируется только в конце ноября — начале декабря. Вероятнее всего, это произойдет именно в указанные сроки, поскольку декабрь, по долгосрочному прогнозу, не ожидается слишком теплым. Есть надежда, что зима установится хотя бы к первым числам декабря, отметила специалист.

Позднякова сообщила, что метеорологические прогнозы корректируются каждые 12 часов. Она подчеркнула, что предсказать, какой именно фактор окажет влияние на погоду, крайне сложно, так как атмосферные процессы чрезвычайно изменчивы.

