Таможенники Владивостока передают бойцам СВО конфискованные на границе вещи

Во Владивостоке таможенники изъяли товары, которые водители пытались незаконно перевести через таможенные пункты, на сумму 97,7 миллионов рублей. Часть вещей была передана в зону СВО, сообщает vostokmedia.com .

Военным в зону СВО были переданы конфискованные товары на общую сумму 24 миллиона рублей. В зону спецоперации доставили такие предметы: машинки для стрижки волос, носки, аккумуляторные батарейки, постельное белье, полуботинки, обрезные пиломатериалы.

Согласно требованию законодательства все товары, которые изымают, таможенные службы обязаны передать государственным органам, составив на каждый из них акт. Ведомственный орган в дальнейшем распоряжается полученными предметами по собственному усмотрению.

Так, товары на 73 миллиона рублей были переданы в Росимущество, на 3.3 тысяч рублей - судебным приставам, на 305 тысяч рублей - службе по регулированию алкогольного рынка.

В период с января по октябрь 2023 года таможенная служба Владивостока конфисковала алкоголь, одежду, медицинские препараты, автомобили и запчасти к ним.