Таможня против бизнеса: сможет ли компания «Новая Мода» отменить 767 решений о корректировке?

По информации издания, ранее компания входила в структуру Inditex. Руководство управляло брендами Maag, Dub, Ecru и Vilet. Судебный спор возник по причине дополнительных выплат. Сотрудники таможни провели камеральную проверку, в результате которой приняли 767 решений о корректировке таможенной стоимости.

По данным издания, таможня просит выплатить в качестве дивидендов около 460 млн руб., а лицензионных платежей и НДС — примерно 336 млн руб. «Новая Мода» с иском не согласна. Компания требует отменить таможенные решения. Еще одно предложение — внести изменения в 767 деклараций на товары.

По информации издания, суд принял решение рассматривать вопросы в отдельных делах. Эксперты считают, что компания не сможет добиться желаемого требования по двум причинам. Во-первых, суд чаще всего становится на сторону таможни. Сейчас выдвинуто требование — к каждой декларации привязать спорные суммы.

Во-вторых, в судебной практике есть подобный опыт — компании доначислили 78 млн руб. пошлин и НДС. Спор был проигран Воронежской таможней.

Ранее сообщалось, что юрист назвал главную причину продления знаков ушедшими брендами.