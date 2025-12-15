Юрист назвал главную причину продления знаков ушедшими брендами

С уходом многих иностранных компаний с российского рынка наблюдается любопытный юридический тренд: эти бренды продолжают регистрировать или продлевать свои товарные знаки в РФ. Как поясняет юрист Илья Русяев, подобные действия не стоит трактовать как намек на скорое коммерческое возвращение, вероятнее, это прагматичная мера для сохранения правового контроля над интеллектуальной собственностью. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть в том, что товарный знак — это прежде всего объект права, а не индикатор текущей деловой активности. Регистрация дает его владельцу исключительное право, действующее 10 лет с возможностью продления, что позволяет блокировать попытки конкурентов или недобросовестных лиц зарегистрировать сходные названия или логотипы. Это особенно актуально в период, когда бренд временно неактивен на рынке, но его узнаваемость остается высокой, провоцируя интерес к созданию имитаций.

Юрист добавил, что последствия такой предусмотрительности значительны. Действующая регистрация позволяет правообладателю пресекать некорректное использование своего бренда в рекламе, в интернете и на маркетплейсах, даже если его собственных товаров на полках давно нет. Это экономит время и ресурсы, позволяя блокировать сомнительные заявки еще на стадии экспертизы в Роспатенте, не доводя до долгих судебных споров.

По его мнению, наблюдается четкое разграничение между юридической защитой и бизнес-деятельностью. Регистрация товарного знака — это технический, рациональный шаг по защите активов, а не сигнал о возвращении. Делать выводы о возобновлении продаж можно лишь тогда, когда за бумажной работой последуют конкретные коммерческие шаги, такие как запуск производства, логистики или рекламных кампаний на территории России. Пока же компании просто страхуют свои главные нематериальные активы — имена и символы — на будущее.

