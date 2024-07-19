Танатопрактик, готовившая Заворотнюк к похоронам, рассказала о своей профессии

Выбранной профессии девушка посвятила шесть лет. В обязанности танатопрактика входит подготовление тела к захоронению. Многие люди считают, что достаточно нанести макияж. Мнение ошибочное. Специалист в первую очередь выполняет санитарную обработку и бальзамирование. Нанесение косметических средств — заключительный этап, который составляет всего 30% от общей работы. Остальные 70% — это неприятная работа, связанная с противными запахами, вредными веществами и даже риском для здоровья.

Танатопрактик может восстановить тело после повреждений. Например, после ДТП специалист при помощи гипса или скульптурного пластилина восстанавливает части тела. Такие меры необходимы, если человек упал с высоты или же тело пролежало длительное время.

Профессия становится все более востребованной. Ольга Волкунович рассказала, что работает по всей территории России. Нередко клиентами становятся родственники знаменитых людей. Недавно специалист готовила к похоронам актрису Анастасию Заворотнюк. Девушка считает некорректным и непрофессиональным моментом делиться подробностями, как выглядела «наша прекрасна няня» после смерти.

«Одной из тех, с кем мне довелось работать, была всеми любимая «наша прекрасна няня». Я готовила ее к похоронам. А вообще ввиду профессиональной этики я никогда не комментирую, кто как выглядел «до» и «после». Если пресса напишет, что человек был «красивый» или «как живой», то это лучшая оценка, которую можно услышать», — признается специалист.

Нижегородка рассказала, что стоимость ее услуг зависит от сложности задания. Если требуется провести элементарные санитарные процедуры и нанести макияж, то клиент заплатит пять тысяч рублей. В ее практике была работа, когда специалист убирала гнилостные повреждения и опарышей. Понадобилось 20 часов. Такой заказ не может оцениваться дешевле 100 тысяч рублей.

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