Русский Человек-паук работает на двух работах и танцует в метро

Парень в костюме одного из супергероев исполняет трюки прямо на глазах у пассажиров. Фразу «держитесь за поручни» он воспринимает немного иначе.

В московской подземке появился свой Человек-паук. Правда, он не спасает мир от злодеев. Вместо этого 24-летний парень ходит на руках и выполняет другие акробатические движения в вагонах метро. Одна из девушек сняла происходящее на видео и решила узнать мужчину поближе. Видеоролик с героем в маске опубликовал Telegram-канал Mash.

Как оказалось, он работает на пункте выдачи одного из популярных маркетплейсов, а танцы в подземке – это для него всего лишь хобби. Причем, очень прибыльное. В месяц русский Человек-паук может зарабатывать 200 000 - 250 000 рублей.

Одни комментаторы беспокоятся из-за налоговой, которая может внезапно нагрянуть к супергерою. Другие же переживают из-за штрафов, которые грозят ему за «попрошайничество».

Ранее сообщалось о том, что житель Подмосковья планирует установить рекорд по буксировке кабриолета. За свою невероятную силу он получил прозвище «русский Халк».