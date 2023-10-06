Тараканы, хамство и руины: Жители Невинномысска рассказали о городских больницах

Жителям Невинномысска предложили оценить медицинские заведения по пятибальной системе. Многие больницы набрали минимальное количество баллов, а оставленные комментарии говорят о серьезных нарушениях, сообщает newstracker.ru .

Городская больница ассоциируется у жителей с тараканами. Насекомые везде – в палатах, в туалете. Ползая по стенам и по полу, тараканы мешают спать больным. Еще одна проблема – длительное ожидание осмотра. Пользователи социальных сетей рассказали:

«В приемном покое люди сидят по четыре часа, потом назначают анализы, это еще минимум минут 30-40, а далее еще неизвестно сколько нужно ждать врача»

«Летом у меня очень сильно заколол бок, вызвали скорую и меня отвезли в больницу. Мы прождали там два часа, пока нас примут. Я не представляю, если был бы человек, который при смерти»

Невинномысская городская больница № 2 вызвала неоднозначное мнение у пациентов. Одни утверждают, что здание находится в аварийном состоянии. В палатах холодно и есть проблемы с подачей воды. Другие пишут, что в больнице все прекрасно. Ремонт постепенно делают во всех отделениях.

ГБУЗ СК Городская детская больница также требует ремонта. Так пишут родители пациентов. Некоторые пользователи отмечают, что персонал грубый и неквалифицированный. Но появляются и вот такие оценки:

«Только положительное мнение, всегда выписывали здоровыми и в короткие сроки. Зимой тепло, ремонт, хорошие врачи, во дворе детская площадка, кормят нормально»

Инфекционная больница набрала минимальное количество баллов. Проблемы схожи, как и в других медицинских учреждениях города, – здание необходимо ремонтировать, отсутствуют многие лекарства, кровати и одеяла старые.

Пациенты женской консультации жалуются на хамское обращение со стороны персонала. Необходимо ремонтировать здание и приобретать различное оборудование для того, чтобы была возможность проводить полноценное обследование.