Тарология: точная наука о подсознании человека или высокооплачиваемая афера

Таролог Анастасия Рудакова уверена, что ее магические карты могут предсказать каждому человеку, как разрешить сложную жизненную ситуацию, и что произойдет в будущем. Жители Тюмени верят ее прогнозам, сообщает nashgorod.ru . Минимальная стоимость одного предсказания – пять тысяч рублей. Корреспондент издания разбирался, можно ли стопроцентно доверять прогнозам таролога.

Таролог Анастасия Рудакова рассказала, что подсознание каждого человека – это поле. Имея доступ к нему, можно рассказать о прошлом, понять настоящее и предвидеть будущее. У каждой карты есть описание, но только умелый специалист может соединить значения воедино. Ответ, как поступить в конкретной ситуации, лежит у человека в его подсознании, а таролог лишь помогает достать эту информацию. При этом, очень важно правильно сформулировать запрос, объясняет Анастасия Рудакова.

«Например, на прошлой карте, как я подозреваю, вы не хотели узнать о том, какая вы в целом, вы желали понять свое нынешнее ощущение и его причины. Причем ответ был уже у вас в подсознании, я лишь вытащила его и показала вам», - рассказывает корреспонденту издания «Наш город» таролог Анастасия Рудакова

Корреспондент издания «Наш город» достала несколько карт. Таролог объяснила ей их значение. Девушка недавно преодолела трудности, что сделало ее сильнее. Такой был вердикт специалиста. Но насколько можно доверять подобным гаданиям, решать каждому самостоятельно. Ведь человек всегда преодолевает трудности. Эту фразу можно адресовать любому, и она будет правдивой. А стоимость услуг таролога варьируется от 5 до 15 000 рублей.