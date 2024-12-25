ТАСС: четверо фигурантов дела о некачественных бронежилетах ВС РФ признали вину

Собеседник агентства не назвал имена фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Он лишь отметил, что фигуранты оказывают помощь следствию. Сотрудничество позволяет узнавать новые подробности данного дела для принятия необходимых мер. В частности, показания фигурантов стали основанием для задержания еще одного человека — Михаила Богданова. Агентство напомнило, что по делу проходит не менее девяти фигурантов.

«На сегодняшний день вину признали четверо обвиняемых», — рассказал собеседник ТАСС.

Всех фигурантов дела обвинили в мошенничестве. По заявлению ТАСС, в материалах дела указано, что мошеннические схемы применялись обвиняемыми во время поставок бронежилетов в количестве 20 тыс. Предполагается, что в зону СВО военнослужащим РФ передавали бронежилеты такого качества, которое не соответствовало требованиям к товару и условиям контракта. Размер причиненного ущерба — около 2 млрд руб.

По данным издания, главный обвиняемый — Андрей Есипов, который выполнял обязанности генерального директора ГК «Пикет». Следствие предполагает, что фигуранты дела также получали взятки или оказывали услуги посредника при незаконной передаче денег.

Ранее сообщалось, что следствие отправило в СИЗО нового фигуранта по делу о некачественных бронежилетах.