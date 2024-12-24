Следствие отправило в СИЗО нового фигуранта по делу о некачественных бронежилетах

У следствия по делу о поставке в ВС РФ бракованных бронежилетов появился новый подозреваемый. Его уже взяли под стражу. Об этом сообщило РИА Новости.

По данному уголовному делу проходит уже довольно внушительный список фигурантов. Всех подозревают в том, что благодаря их действиям в армию было отправлено не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствуют своим качествам установленным параметрам. Теперь у правоохранителей появился еще один подозреваемый в причастности к преступлениям.

«Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года», — указано в официальных судебных документах, с которыми ознакомились журналисты.

Следствие считает, что Богданов был посредником при даче взятки.

Ранее сообщалось, что еще один подозреваемый по данному делу, Вячеслав Портянников, заключил сделку со следствием. Злоумышленник стал активно сотрудничать с правоохранителями, за счет этого его выпустили из СИЗО. Теперь он является единственным фигурантом, который находится на свободе.