ТАСС: экспертиза признала высказывания Лебедева о Мизулиной частным мнением

Результаты экспертизы решением Лефортовского суда Москвы были приобщены к делу относительно защиты чести и достоинства, заявителем которого выступает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщил ТАСС.

В роли ответчика выступают дизайнер Артемий Лебедев и блогер Юрий Дудь*. Во время интервью они усомнились в эффективности работы Лиги безопасного интернета.

Сообщается, что судебное заседание пытался сорвать неизвестный мужчина. В ситуацию вмешались судебные приставы, которые вывели мужчину из зала суда.

Заседание возобновилось. Представитель дизайнера Калой Ахильгов рассказал о проведении экспертизы. Задачей исследования было изучение заявлений интервьюера и интервьюируемого. Установлено, что заявления носят исключительно форму мнения, что не запрещено законодательством РФ.

«Поэтому мы настаиваем на том, что это были личные суждения моего доверителя, которые никак не относятся к утверждениям о фактах», — заявил представитель дизайнера Калой Ахильгов.

Председатель попросил суд отказать в удовлетворении иска. Результаты экспертизы приобщены к делу. Следующая встреча состоится 4 октября. Дизайнер Лебедев не меняет своего мнения относительно работы ведомства, но не хочет занимаемой позицией обижать Мизулину.

Ранее сообщалось, что Мизулина потребовала 10 млн руб. с Дудя и Лебедева через суд.

*признан в РФ иноагентом.