Мизулина потребовала 10 млн руб. с Дудя и Лебедева через суд

Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву. Заявление с жалобой поступило в Лефортовский суд Москвы. Лига безопасного интернета подтвердила информацию ТАСС.

Екатерина Мизулина оказалась не в восторге от распространившегося в соцсетях интервью. В нем высмеяли главу ЛБИ и организацию в целом, что получило широкую огласку. В этом ролике сама Екатерина разглядела оскорбительные моменты, которые теперь будут разбирать в суде.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», — написала ранее Мизулина.

Примечательно, что Лебедев извинился за слова о Мизулиной, сказанные в интервью Дудю. Екатерина от этого не смягчилась и слова дизайнера не приняла.

Ранее сообщалось, что Мизулина сообщила о подаче иска в суд после интервью Лебедева Дудю.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом в РФ по решению Минюста.