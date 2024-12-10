ТАСС: израильский удар по Латакии затронул порт и военные объекты провинции

Источник в сирийской провинции рассказал ТАСС, что Израиль атаковал объекты, расположенные в Латакии. В настоящее время обстановку в городе он назвал спокойной.

Источник пояснил, что в сирийском городе Латакия расположены стратегические объекты, в частности, порт. Здесь базировались корабли ВМС Сирии. По данным собеседника, удар со стороны Израиля был прицельным и не затронул гражданские объекты.

«Сама Латакия не пострадала, но был нанесен ущерб той части порта, где оставались [ВМС] сирийской армии», — сказал собеседник ТАСС по телефону.

После ударов Израиля по порту и военным объектам региона обстановка стабилизировалась, отметил источник агентства. Он рассказал, что мирное население ведет себя спокойно. Люди на данный момент снабжены продуктами питания и запасами воды. Проблемы с интернетом у местного населения не наблюдаются.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии.