Израиль нанес серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в результате атаки были уничтожены объекты инфраструктуры и десятки вертолетов и истребителей.

Кроме того, ВВС Израиля уничтожили военные корабли, стоявшие на рейде в морском порту в Латакии.

В пригороде Дамаска загорелся научно-исследовательский центр и управление радиоэлектронной борьбы, сообщает телеграм-канал SHOT.

МИД Ирана обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры по защите Сирии от оккупации Израилем.

Ранее сообщалось о том, что израильским военным приказали установить контроль за буферной зоной с Сирией.