Израиль нанес серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии
Фото: [pxhere.com]
Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, в результате атаки были уничтожены объекты инфраструктуры и десятки вертолетов и истребителей.
Кроме того, ВВС Израиля уничтожили военные корабли, стоявшие на рейде в морском порту в Латакии.
В пригороде Дамаска загорелся научно-исследовательский центр и управление радиоэлектронной борьбы, сообщает телеграм-канал SHOT.
МИД Ирана обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры по защите Сирии от оккупации Израилем.
Ранее сообщалось о том, что израильским военным приказали установить контроль за буферной зоной с Сирией.