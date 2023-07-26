ТАСС: Какие законопроекты из весенней сессии Госдумы были самыми резонансными

Депутаты приняли 500 законов, из которых 334 были прямого действия. Особенность таких законопроектов в том, что принять участие в голосовании может любой гражданин РФ. Для развития России важно, чтобы каждый имел право высказать свою точку зрения. В процентном соотношении 334 законопроекта – это 68%. 136 законопроектов из принятых 500 – социально-значимые проекты.

Агентство ТАСС выбрало важные законопроекты, которые были приняты депутатами Государственной Думы в период весенней сессии. Было ратифицировано много договоров с Беларусью, Абхазией, КНР. Некоторые акты правительство денонсировало. Были приняты законы, которые регулируют юридические отношения в новых регионах. Открыта экономическая зона и созданы все условия для введения цифрового рубля. До 2025 года будет действовать эксперимент с исламским банкингом.

На сверхприбыль установили особенный налог, а процедуру вступления в гражданство упростили. В Думе решили создать единый реестр военнообязанных. Унижать военнослужащих запрещено. Много привилегий получают добровольцы, а вот иноагенты ограничены в правах. Депутаты защищали русский зык, запрещали смену пола без медицинских показаний и уделяли внимание трудовому воспитанию школьников. Не забыли и о питомцах: усилена ответственность владельцев домашних животных.