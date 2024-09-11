ТАСС: послы ЕС продлили индивидуальные санкции против России

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России, сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Из санкционного списка исключили гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту, основываясь на решении суда ЕС относительно аннулирования ограничительных мер против указанных физических лиц.

В следующий раз послы ЕС встретятся через полгода, чтобы снова продлить или отменить индивидуальные санкции против РФ.

«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», — сказал дипломат.

Источник сообщил, что послы сначала сообщат о своем решении Совету ЕС, где оно будет официально утверждено. С этого момента решение вступит в юридическую силу.

Впервые санкции были введены после присоединения на основе референдума полуострова Крым к территории РФ в 2014 году. После объявления СВО в 2022 году ЕС расширил санкционные списки, ужесточив свое отношение к данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила список санкций против России.