Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания расширила свои санкции против России, включив в черный список еще 10 российских судов. Новая версия документа опубликована на сайте британского Министерства финансов.

В документе утверждается, что эти суда якобы участвуют в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины, и представляют угрозу ее суверенитету и независимости. По мнению Лондона, они перевозят российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны.

Среди упомянутых танкеров числятся NS Corona, NS Clipper, NS Asia, SCF Baltica, SCF Vankor, «Залив Анива», «Олимпийский проспект», «Леонид Лоза», «Владимир Тихонов» и «Николай Зуев». Оператором этих судов, плавающих под флагами Габона и Панамы, названа компания Stream Ship Management FZCO.

Этим танкерам запрещено заходить в порты Соединенного Королевства, их регистрация в британском судовом реестре может быть аннулирована. Капитаны и лоцманы могут получить приказ о задержании этих судов.

Ранее сообщалось, что под санкции Великобритании попали пять морских судов.