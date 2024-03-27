ТАСС: замеченный в «Крокусе» «сотрудник ФСБ» оказался строителем

ТАСС связался с человеком, который попал на видео в «Крокус Сити Холле». Украинские Телеграм-каналы уверяли, что он является сотрудником ФСБ и находился в зале, чтобы курировать теракт. Выяснилось, что мужчина работает в строительной компании. Он пришел на концерт вместе со своей дочкой.

Украинские эксперты уверяли, что после начала стрельбы мужчина невозмутимо сидел на своем сидении. Значит, он является сотрудником спецслужб, который был проинформирован о теракте.

«Меня зовут Алексей и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме», — рассказал собеседник ТАСС.

Алексей рассказал, что происходило в зале. В первое мгновение не все осознавали степень опасности. Люди предполагали, что где-то взрывают петарды. Кто-то говорил, что запустили фейерверк. Только потом из холла начали доноситься крики. Женщины кричали, что в здание проникли террористы.

«То, что сейчас там про меня всякие картинки рисуют в интернете, — это подло, нагло. В общем-то даже комментировать это я смысла не вижу. Не понимаю, какими словами можно чушь эту комментировать», — считает Алексей.

Собеседник агентства называет чудом, что ему с дочкой удалось выжить. Террористов они не видели. Мужчина с ребенком выбежали через вход на втором этаже. Примерно в это же время боевики заскочили внутрь зала через двери на первом этаже. Из здания Алексей выбежал через боковой вход, где шли ремонтные работы.

Ранее мы сообщали, что подросткам в ДНР предлагали взорвать школу по схеме «Крокуса».