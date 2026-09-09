«Я живу в Ступине»: как математики подсчитали вероятность родиться в городе с населением 63,2 тыс. человек

На планете Земля проживает 8,3 миллиарда человек. Из них всего 63,2 тысячи могут с гордостью сказать: «Я живу в Ступине». Математики из местного городского паблика подсчитали: это ровно 0,00076 процента от всего населения Земли. Или, если пересчитать иначе, один ступинец приходится на 131 тысячу жителей планеты. Соответствующая статистика появилась в одном из постов местного сообщества, сообщил REGIONS.

Цифры действительно впечатляют. Если наугад собрать 131 тысячу человек со всего мира, среди них окажется всего один житель Ступина. Вероятность родиться в этом подмосковном городе оказывается ниже, чем выиграть в большинстве лотерей. Авторы поста не удержались от сравнения и назвали это настоящим джекпотом.

«Из восьми миллиардов людей только мы — 1 из 131 тысячи — живем в Ступине. Это как выиграть в лотерею, только приз — любимое Ступино», — говорится в сообщении.

Пользователи паблика активно отреагировали на необычную статистику: ставят огоньки, пишут комментарии. Кто-то искренне удивляется цифрам, кто-то шутит, что теперь появился отличный повод для гордости перед друзьями из других городов. А авторы поста добавляют: главный выигрыш в этой «лотерее» — вовсе не статистика, а сам город, где родились и живут ступинцы.

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