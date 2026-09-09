В Химках пройдет седьмой этап первенства Москвы и области по автокроссу
Седьмой этап первенства Москвы и области по автокроссу пройдет в Химках
Фото: [RDRC]
В субботу, 12 сентября, в Химках на трассе в микрорайоне Старбеево пройдет седьмой, финальный этап первенства Москвы и Московской области по кроссу – Кубок Kramar Motorsport – YUKA ADV Pro Racing. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В программу войдут заезды в пяти детско-юношеских классах. Участников ждут гонки на багги, состязания в автомобильных классах. Вход для зрителей свободный.
Соревнования организует АНО «Гоночная Команда МСК» при поддержке Дома юных техников «Интеграл», Федераций автоспорта Москвы и области, а также Команды имени Евгения Родионова и «Боевого Братства» (Химки). Их проведут в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.