Подмосковная сборная одержала победу в финале Спартакиады учащихся по бадминтону

Подмосковная сборная заняла первое общекомандное место на финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по бадминтону, ей удалось завоевать четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московский области.

В частности, золотые награды завоевали Марина Тарасова (СШОР по игровым видам спорта, Коломна) в одиночном разряде, Егор Брагин (СШОР по игровым видам спорта, Коломна) и Марина Тарасова — в соревнованиях смешанных пар. Кроме того, первое место заняли мужская пара Егора Брагина и Матвея Таволжанова (СШОР по игровым видам спорта, Коломна) и женский тандем Марины Тарасовой и Василисы Ицковой (СШОР «Академия спорта», г. Воскресенск).

На втором месте в общекомандном зачете оказалась команда Санкт-Петербург, на третьем — Республика Татарстан. состязания прошли в Раменском в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.