P. Diddy подал в суд на адвоката из-за слухов о секретных видео со знаменитостями

56-летний рэпер и продюсер Шон Комбс, также известный как P. Diddy, подал судебный иск на $100 млн против адвоката Кортни Берджеса, его коллеги Ариэль Митчелл и компании Nexstar Media, владеющей телеканалом NewsNation, сообщил RadarOnline.

Причиной иска стали заявления Берджеса о якобы существующих секретных видеозаписях с участием восьми знаменитостей. По словам защиты Комбса, эти утверждения нанесли серьезный ущерб его репутации и привели к финансовым потерям.

Берджес ранее заявлял, что получил 11 флеш-накопителей, которые принадлежали покойной Ким Портер, бывшей девушке Комбса. На них, по его словам, есть видео, снятые на вечеринках рэпера, на некоторых из которых могут быть несовершеннолетние и предполагаемые жертвы сексуального насилия. Однако суд не подтвердил существование этих записей, а Комбс категорически отрицает их наличие и называет утверждения Берджеса выдумкой.

Судья Джон П. Кронан принял решение, что заявления ведущего NewsNation основывались на информации Берджеса и Митчелл, а не на независимом подтверждении телеканала. Поэтому требования Комбса к Nexstar Media были отклонены. Однако его иск к Митчелл продолжит рассматриваться.

Ранее стало известно о переносе даты освобождения P. Diddy из тюрьмы.