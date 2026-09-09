В Подмосковье врачи спасли более 2,4 тыс. недоношенных детей

С начала 2026 года в Подмосковье спасли более 2,4 тыс. недоношенных детей, в том числе 140 с экстремально низкой массой тела. В регионе уделяют особое внимание помощи детям, которые появляются на свет раньше срока — до 37-й недели беременности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье созданы все условия для выхаживания недоношенных детей: опытные врачи, современное оборудование и технологии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, врачи оказывают помощь на всех этапах — от реанимации новорожденного до дальнейшего восстановления.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье реализуется трехуровневая система родовспоможения. Беременным, роженицам и новорожденным оказывают помощь в родильных домах, перинатальных центрах и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Узнать подробнее об этом можно на портале«Стань мамой в Подмосковье». Напомним, в регионе также реализуется национальный проект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.