Семенович раскрыла причину ссоры с Булановой

В российском шоу-бизнесе разгорелся конфликт между двумя известными певицами — 57-летней Татьяной Булановой и 46-летней Анной Семенович. В комментарии MK.RU Семенович раскрыла , что причиной ссоры стала борьба за право исполнить новый потенциальный хит.

Напряженность между артистками назревала несколько месяцев, а кульминацией стала бурная ссора за кулисами одного из сборных концертов.

Как рассказала Анна, все началось с того, что автор демоверсии новой песни одновременно разослал трек обеим певицам. Такая практика в индустрии не редкость: композитор предлагает материал сразу нескольким исполнителям, а право на него получает тот, кто быстрее подтвердит покупку.

Буланова и Семенович обратились к автору практически одновременно. Композитор не захотел вступать в конфликт со звездными артистками и переложил решение на них самих.

По словам источников, Семенович потребовала перевести ее в другую гримерку, а Буланова настаивала на том, чтобы ее выступление перенесли в программе — чтобы поскорее покинуть площадку. С тех пор певицы не разговаривают уже несколько недель. Муж Булановой Валерий пытался сгладить ситуацию и уговаривал супругу уступить песню Анне, но певица отказалась.

Семенович, в свою очередь, возмутилась тем, что Буланова не хочет идти на компромисс. Она напомнила, что несколько лет назад именно она познакомила Татьяну с ее будущим мужем.

«Да, песня шикарная, и я понимаю желание Тани ее исполнить. Но у нее и так есть десятки хитов, почему она не может эту песню мне уступить? […]. Неужели нельзя поделиться со мной песней?», — говорила Анна.

При этом в профессиональной среде ходят слухи, что спор из-за трека — лишь повод, а истинная причина конфликта куда глубже.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович познакомилась с родителями будущего мужа в Германии.