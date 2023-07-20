Татарстан скорбит по погибшему возле Ейска летчику: новые подробности о трагедии

В школе, где учился летчик Тимур Хисматуллин, вспоминают, каким добрым и отзывчивым был их ученик. Педагогический коллектив общеобразовательного заведения Альметьевска выражает соболезнования семье, сообщает inkazan.ru . В памяти у педагогов он запомнился всегда радостным и улыбающимся.

«Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят!», - отметили в администрации школы №17

Тимур Хисматуллин совершал тренировочный полет в Краснодарском крае. По предварительным данным у самолета начались проблемы с работой двигателя. Пилот успел катапультироваться в акваторию Азовского моря. Инцидент произошел недалеко от побережья в Ейске, поэтому отдыхающие видели все, что происходит и снимали на камеры телефонов.

Тимур Хисматуллин боролся за жизнь. По неподтвержденной информации, у него был перелом ног. К тому же летчик запутался в стропах парашюта из-за того, что на него упал купол. Мужчина долго не мог выкарабкаться из моря, поэтому наглотался воды. Когда прибыли спасатели, оказать помощь уже не было возможности. Пилот погиб. Трагедия произошла 17 июля. Все желающие проститься с героем могут на панихиде, информация о которой будет размещена в социальных сетях.