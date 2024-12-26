Татарстанцы обеспокоены, что работник школьной столовой стоит на учете в СПИД-центре

В пресс-службе Альметьевского района прокомментировали информацию, распространившуюся в соцсетях о поставке на учет в СПИД-центр работника школьной столовой, сообщил inkazan.ru.

Пользователь соцсетей, зарегистрированный под именем Сергей, опубликовал пост. В нем он рассказал, что в одной из школ Татарстана завхоз школы выполняет также обязанности повара. По данным Сергея, у работника есть проблемы со здоровьем. Он числится на учете в СПИД-центре.

Мужчина спрогнозировал гипотетическую ситуацию: работник может пораниться во время готовки. Кровь случайно попадет в пищу, которую съедят школьники. Мнения подписчиков по данному поводу разделились. Некоторые выразили недоумение, почему дети должны голодать из-за предположений мужчины. Inkazan запросил официальный комментарий у пресс-службы Альметьевского района.

«В управлении образования Альметьевского района уточнили Inkazan, информация о работе завхоза по совместительству на должности повара в столовой не соответствует действительности».

В пресс-службе уточнили, что мужчина работает подсобным рабочим в общепите учреждения. Он моет посуду. При трудоустройстве работник прошел обследования и получил медицинское заключение, что имеет право работать в общепите школы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.