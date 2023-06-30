Татьяна Москалькова предлагает ввести статус участника СВО в законодательство о занятности

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести ряд изменений в законодательство о занятности, пишет агентство ТАС .

«Законодательство о занятости должно соответствовать духу времени», - считает уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

В частности, в первую очередь Татьяна Москалькова считает необходимым в законодательство о занятности ввести категорию, как участник СВО. Люди с таким статусом должны получать социальные гарантии от работодателя при трудоустройстве.

Также важно помогать людям, которые приехали из Украины. Таким гражданам можно предложить пройти обучение или переподготовку. Важно, чтобы они оперативно получали информацию о вакансиях.

Особое внимание стоит уделять молодым людям, в частности, студентам, которые хотят работать в свободное от учебы время. Мотивировать работодателей брать молодых специалистов можно денежными вознаграждениями или предоставлением социальных гарантий.