В Шатуре состоится выступление команды мотофристайла FMX13

В субботу, 16 мая, в городе Рошаль городского округа Шатура на площади перед спортивно-культурным центром «Рошаль» пройдет второе выступление команды мотофристайла в этом сезоне, посетители смогут увидеть экстремальное выступление мировых звезд мотофристайла в сопровождении основателя Федерации битбокса в России Вахтанга. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Трюки на мотоциклах в воздухе выполнит команда профессиональных райдеров FMX13. Она занимается фристайл-мотокроссом и экстремальными мотошоу под руководством одного из самых титулованных райдеров России Алексея Колесникова. Жителей и гостей округа ждут сочетание спорта, шоу и акробатики, в том числе сложные сальто назад. Колесников также исполнит один из самых нестандартных трюков в экстремальном спорте - сальто на багги.

Выступление будет сопровождать музыкант, российский битбоксер, певец и композитор, восьмикратный чемпион России и чемпион Европы по битбоксу Вахтанг. Узнать другие подробности можно на сайте.

* Возрастное ограничение 6+