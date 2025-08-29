Технологический суверенитет под угрозой: как дефицит кадров и высокая зарплата мешают росту экономики

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович высказал мнение, что количество предложенных на российском рынке труда вакансий угрожает экономическому росту и технологическому суверенитету страны, сообщил RuNews24.ru.

«30% предприятий уже испытывают кадровый голод — кризис, который не просто временный, а системный», — отмечает эксперт Якубович.

Эксперт пояснил, что без специалистов нет возможности добиваться процветания в любой отрасли в РФ. Молодые специалисты ищут вакансии с высокой заработной платой, которую могут предложить не в каждой российской компании. В прибыли заинтересованы и талантливые специалисты.

По мнению эксперта, один из способов улучшить экономическую ситуацию, — частично снять ограничения на трудоустройство релокантов. Яков Якубович разделяет позицию правительства о важности обеспечения безопасности в стране. Однако кадры могут приносить России пользу. Важно принять ряд мер, в частности ужесточить проверки релокантов, создать реестр сотрудников с хорошей репутацией и большим опытом, трудоустраивать на работу, которая не предполагает ознакомления с секретными государственными материалами.

Ранее были названы наиболее высокооплачиваемые профессии в ХМАО.