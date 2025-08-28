Названы наиболее высокооплачиваемые профессии в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе сформировался уникальный рынок труда, где традиционное лидерство управленцев делится с высокооплачиваемыми рабочими специальностями. Аналитики платформы hh.ru, изучив 159 профессиональных направлений, выявили неожиданные тенденции в оплате труда за август текущего года. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Ключевой особенностью региона стало параллельное существование двух экономических реальностей. С одной стороны, высший управленческий эшелон сохраняет традиционно высокие доходы: генеральные и исполнительные директора получают около 300 тыс. рублей, финансовые и технические директора — 200 тыс. рублей, а коммерческий директор и глава юридического департамента — 175 и 170 тыс. рублей соответственно.

С другой стороны, рабочие профессии демонстрируют беспрецедентный рост доходов. Сварщики с средней зарплатой в 236,1 тыс. рублей обогнали большинство топ-менеджеров, водители зарабатывают 205 тыс. рублей, а геодезисты и машинисты — 200 и 186,1 тыс. рублей соответственно. Такой паритет между «белыми воротничками» и представителями рабочих специальностей становится характерной чертой региональной экономики.

Этот феномен приводит к переосмыслению профессиональных предпочтений и карьерных стратегий. Молодежь все чаще рассматривает рабочие специальности как экономически целесообразную альтернативу управленческой карьере, особенно в условиях развития промышленного сектора региона.

