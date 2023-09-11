«Текли слюни»: Свидетели инцидента в школе в Красном Десанте поделились подробностями

Родители, которые стали свидетелями нападения подростка на четырех взрослых человек, поделились воспоминаниями о сегодняшнем ЧП в хуторе Красный Десант, сообщает rostovgazeta.ru .

11 сентября подросток, ученик школы, ранил взрослых людей, которые пытались не позволить ему пройти в здание общеобразовательного учреждения с ножом в руках и маске.

Родители рассказывают, что одного пострадавшего человека доставили в реанимацию. У пожилого мужчины пробито легкое. СМИ ранее заявляли, что все потерпевшие получили незначительные травмы. Очевидцы информацию опровергли.

Родители рассказывают, что в какой-то момент они сняли с лица подростка маску и были очень испуганы увиденным.

«Когда маска свалилась с его лица в процессе нападения, все пришли в ужас — у него текли слюни и были стеклянные глаза, эдакий отсутствующий взгляд. Мы подумали, что он находился под влиянием каких-то веществ», - рассказывают очевидцы

Родители не понимают, почему ребенок с психическим заболеванием посещал школу с остальными детьми.

Родители отмечают, что нажатие на тревожную кнопку не помогло. Никто на помощь не спешил. Первым среагировал пожилой мужчина, который привел в школу внучку. Он прикрыл собою учительницу и не позволил нанести ей удары ножом.